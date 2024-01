Présente sur le plateau d’Eurosport après la victoire d’Alexander Zverev face à Carlos Alcaraz, ce mercredi en quarts de finale de l’Open d’Australie, Justine Henin a tenu à insister sur la perfor­mance de l’Allemand qui, sans le sursaut d’or­gueil de son adver­saire, était bien parti pour lui infliger une cuisante défaite.

« Alexander Zverev a complè­te­ment dominé Carlos Alcaraz. Il est rentré dans ce match avec telle­ment d’agres­si­vité. Avant la rencontre, on avait dit : ‘Il doit bien servir, il doit être agressif et prendre l’ini­tia­tive’. C’est ce qu’il a fait à merveille pendant deux sets et demi. Il a étouffé Carlos Alcaraz, qui était inca­pable de réagir et qu’on a senti en perdi­tion pendant une grande partie de ce match, pendant presque trois sets. C’était presque parfait du côté de l’Allemand, qui s’est vrai­ment donné les moyens d’aller bous­culer l’Espagnol. Et on était nous‐mêmes très surpris par le confi­gu­ra­tion de ce match. Il s’en est quand même fallu de peu pour que ce soit une véri­table correc­tion. Le niveau de jeu de Zverev était vrai­ment phénoménal. »