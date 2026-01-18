AccueilOpen d'AustralieJustine Henin, après l'entrée en lice d'Alcaraz : "Ce n'est certainement pas...
Open d'Australie

Justine Henin, après l’en­trée en lice d’Alcaraz : « Ce n’est certai­ne­ment pas anodin d’aller cher­cher une première victoire sur un premier tournoi sans Ferrero dans sa vie de joueur professionnel »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Un mois après sa sépa­ra­tion surprise avec Juan Carlos Ferrero, Carlos Alcaraz a offi­ciel­le­ment commencé sa saison 2026 par un succès au premier tour de l’Open d’Australie.

Au micro d’Eurosport, Justine Henin a souligné le côté « symbo­lique » de cette victoire pour le numéro 1 mondial. 

« C’était forte­ment convain­cant lors du premier set. Ce n’est certai­ne­ment pas anodin d’aller cher­cher une première victoire sur un premier tournoi sans Juan Carlos Ferrero dans sa vie de joueur profes­sionnel et même pour son entou­rage. C’est aussi une entame de Grand Chelem sur lequel il a fixé son grand objectif de la saison. Il fallait quand même passer ce cap du premier qui est sans doute symbo­li­que­ment, à diffé­rents niveaux, assez fort, indé­pen­dam­ment de la victoire aujourd’hui. »

Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 14:09

