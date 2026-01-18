Un mois après sa séparation surprise avec Juan Carlos Ferrero, Carlos Alcaraz a officiellement commencé sa saison 2026 par un succès au premier tour de l’Open d’Australie.
Au micro d’Eurosport, Justine Henin a souligné le côté « symbolique » de cette victoire pour le numéro 1 mondial.
« C’était fortement convaincant lors du premier set. Ce n’est certainement pas anodin d’aller chercher une première victoire sur un premier tournoi sans Juan Carlos Ferrero dans sa vie de joueur professionnel et même pour son entourage. C’est aussi une entame de Grand Chelem sur lequel il a fixé son grand objectif de la saison. Il fallait quand même passer ce cap du premier qui est sans doute symboliquement, à différents niveaux, assez fort, indépendamment de la victoire aujourd’hui. »
Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 14:09