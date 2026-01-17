S’exprimant chez nos confrères d’Eurosport, Justine Henin a bien voulu évoquer la fameuse hypo­thèse de Mats Wilander. Elle préco­ni­sait le fait que Roger Federer pour­rait devenir à l’avenir le super conseiller d’Alcaraz.

« On a envie de se projeter, y compris sur des choses où on pour­rait se dire ‘c’est génial, c’est magique. Tout le monde a envie de voir Roger conti­nuer à avoir un impact sur le jeu. Ce sont deux êtres d’ex­cep­tion. L’un qui a tout prouvé et l’autre qui a déjà prouvé pas mal de choses et à qui il reste pas mal de choses à accom­plir. Cette idée‐là est plus qu’a­mu­sante, elle fait rêver. Maintenant, je pense qu’il faut avoir les pieds sur terre. »