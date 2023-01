Après avoir mis tout le monde en garde concer­nant les prédic­tions autour de Rafael Nadal après son début de saison poussif, Justine Henin, consul­tante star d’Eurosport et qui sera une nouvelle fois présente du 16 au 29 janvier pour nous éclairer, a cette fois évoqué le cas du grand favori du tournoi, un certain Novak Djokovic.

« Novak Djokovic a faim ! Il est, à mon avis, comme dans de nombreux autres Grands Chelems, le grand favori. Ces dernières années, nous avons vu qu’il a une faim qu’aucun joueur n’a jamais eue. Mais cette fois, il y a un désir de prendre sa revanche parce que je pense que les 18 derniers mois ont été très durs pour lui pour diffé­rentes raisons. Il y a eu la quête du calen­drier du Slam, dans laquelle il est tombé à la dernière étape en 2021. Puis il y a eu la pagaille de l’Open d’Australie et la déci­sion de ne pas se faire vacciner, ce qui l’a obligé à s’isoler du circuit. C’était un choix personnel, évidem­ment, que nous ne pouvons que respecter. Il a fait des choix forts et il a accepté les consé­quences qu’ils avaient sur lui. Quand il a pu être présent, il a été très, très bon et très fort. En 2023, il est en parfaite forme physique, et il arrive avec l’envie de prouver des choses. Alors oui, il est le grand favori. Beaucoup de choses peuvent arriver, mais clai­re­ment, à mon avis, ce sera Djokovic contre les autres. Djokovic sera l’im­mense favori. »