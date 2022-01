Consultante remar­quée et remar­quable depuis le début de la quin­zaine austra­lienne sur le plateau fran­çais d’Eursoport, Justine Henin a bien voulu se mouiller pour nos confrères belges du Soir avant la grande finale de l’Open d’Australie entre Rafael Nadal et Daniil Medvedev.

Et l’an­cienne numéro une mondiale a un petit penchant pour le plus jeune des deux. « Je mise­rais sur Medvedev. Il a pris une nouvelle dimen­sion depuis l’US Open. De plus, la dimen­sion physique sera déter­mi­nante », a‑t‐elle ajouté, esti­mant par ailleurs que l’avantage de Nadal est « qu’il jouera sans pression ».

Faites vos jeux !