Forcément impres­sionnée par la pres­ta­tion de Novak Djokovic ce mercredi en quarts de finale de l’Open d’Australie, Justine Henin, sur le plateau d’Eurosport, a décor­tiqué cette nouvelle victoire du Serbe qui semble de moins en moins gêné par sa bles­sure à la jambe.

« Djokovic est rela­ti­ve­ment injouable. C’est vrai qu’on était un peu dur en disant que son plus grand adver­saire, ou plutôt sa plus grande inquié­tude, c’était sa jambe. On l’a vu encore un tout petit peu douter sur le début de partie. Il y a eu des éléments supplé­men­taires ce mercredi : une personne dans le public qui lui posait des problèmes, le vent. On sent quand même qu’il y a encore du doute chez Novak Djokovic et heureu­se­ment parce que c’est ce doute qui va lui permettre de mettre tout ce qu’il faut en œuvre. Il y a quand même une atten­tion parti­cu­lière de sa part à éviter de se mettre en diffi­culté. Il a perdu un seul set depuis le début du tournoi dans lequel il était le moins bien. Depuis, c’est presque une copie irré­pro­chable. Il arrive même à se mettre en gestion dans la troi­sième manche contre Rublev, c’est dire la marge. Il est le grand favori en demies, on verra en finale éven­tuel­le­ment contre Tsitsipas. Mais il est là et bien là. »