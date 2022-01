Toujours très juste dans ses propos quel que soit le sujet, Justine Henin a été invité à s’ex­primer sur l’af­faire Novak Djokovic dans les colonnes de 7sur7. Et comme souvent, la Belge a fait preuve de lucidité.

« C’est très diffi­cile de se prononcer, car on ne se trouve pas dans l’intimité du joueur. Bien sûr, Djokovic a commis des erreurs et il les a recon­nues, ce qui ne peut pas non plus témoi­gner d’un senti­ment de ‘super puis­sance’ qui l’habiterait. Je peux comprendre que cela suscite des ques­tions, mais s’il est allé en Australie, c’est qu’on lui a dit que cette exemp­tion lui en donnait le droit. On peut dès lors aussi comprendre son malaise. Certains ont évoqué la respon­sa­bi­lité du tournoi et de Tennis Australia, et c’est vrai qu’il y a tout de même beau­coup de zones d’ombres autour de leur commu­ni­ca­tion. Après, on peut aussi se mettre dans la peau de tous les Australiens, qui ont vécu un confi­ne­ment extrê­me­ment strict et doulou­reux. Et on peut comprendre qu’ils n’ont pas envie que des gens béné­fi­cient de privi­lèges. C’est de toute façon une situa­tion hyper complexe que l’on vit depuis deux ans. Et aujourd’hui, c’est un épilogue un peu triste pour tout le monde. »