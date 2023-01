Invitée à se prononcer sur la finale de l’édi­tion 2023 de l’Open d’Australie entre Stefanos Tsitsipas et Novak Djokovic (à partir de 9h30, heure fran­çaise, ce dimanche), la consul­tante star d’Eurosport France, la Belge Justine Henin, a estimé que le Grec était l’ad­ver­saire le plus à même de bous­culer le nonuple vain­queur du tournoi et grand favori de la rencontre.

« Leurs derniers affron­te­ments ont été de très haut niveau. Ce sont les deux meilleurs joueurs du tournoi, je pense qu’on sera tous d’accord là‐dessus. Ça ne fait pas l’ombre d’un doute. J’étais heureuse de retrouver un Tsitsipas beau­coup plus conqué­rant, qui y croit davan­tage lors de leurs derniers matchs, à Bercy et à Turin. On sait que la finale à Roland‐Garros en 2021 a fait beau­coup de mal à Tsitsipas. Il a bien réagi l’année dernière mais sans être présent dans les grands rendez‐vous. Et là sur la fin de saison on a déjà vu de bien meilleures choses. Il le prouve sur ce début de saison. Il a été redou­table et auto­ri­taire. S’il y en a un qui peut aller cher­cher Djokovic, c’est Tsitsipas. »