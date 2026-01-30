Aux commen­taires de la deuxième demi‐finale de l’Open d’Australie entre Jannik Sinner et Novak Djokovic sur Eurosport, Justine Henin a fait part de son admi­ra­tion pour ce dernier qui vient de forcer le double tenant du titre à disputer un cinquième set de tous les dangers.

Particulièrement impres­sion­nant au service, le Serbe montre une nouvelle fois, à bientôt 39 ans, qu’il fait encore partie du gratin du tennis mondial.

« Je m’étais quand même bien avancée avant la rencontre en expli­quant que cela me parais­sait être une mission impos­sible aujourd’hui pour Djokovic. Et nous voilà à deux sets partout. Je ne le pensais pas capable de jouer dans le combat physique à un tel niveau, par rapport à ce que l’on avait vu face à Musetti, par rapport au fait qu’il n’avait pas beau­coup de rythme. La fraî­cheur est là, certes, mais par sa capa­cité à élever son niveau, Djokovic ne cesse de nous surprendre, tout en profi­tant d’un Sinner en déli­ca­tesse. Mais c’est en grande partie à cause de tout ce que propose Novak Djokovic, qui crée vrai­ment de l’in­dé­ci­sion en permanence. »