Aux commentaires de la deuxième demi‐finale de l’Open d’Australie entre Jannik Sinner et Novak Djokovic sur Eurosport, Justine Henin a fait part de son admiration pour ce dernier qui vient de forcer le double tenant du titre à disputer un cinquième set de tous les dangers.
Particulièrement impressionnant au service, le Serbe montre une nouvelle fois, à bientôt 39 ans, qu’il fait encore partie du gratin du tennis mondial.
« Je m’étais quand même bien avancée avant la rencontre en expliquant que cela me paraissait être une mission impossible aujourd’hui pour Djokovic. Et nous voilà à deux sets partout. Je ne le pensais pas capable de jouer dans le combat physique à un tel niveau, par rapport à ce que l’on avait vu face à Musetti, par rapport au fait qu’il n’avait pas beaucoup de rythme. La fraîcheur est là, certes, mais par sa capacité à élever son niveau, Djokovic ne cesse de nous surprendre, tout en profitant d’un Sinner en délicatesse. Mais c’est en grande partie à cause de tout ce que propose Novak Djokovic, qui crée vraiment de l’indécision en permanence. »
Publié le vendredi 30 janvier 2026 à 14:41