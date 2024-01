Aux commen­taires sur Eurosport France, Justine Henin a analysé la défaite frus­trante d’Arthur Fils ce jeudi au deuxième tour de l’Open d’Australie face à Tallon Griekspoor (3−6, 6–1, 7–5, 6–4, en 2h22 de jeu). Breaké à 4–4 dans la quatrième manche après un jeu complè­te­ment raté, le jeune fran­çais (34e mondial) n’a pas pu s’empêcher de balancer sa raquette.

« Griekspoor a mieux maîtrisé les débats et ses émotions. Pour Arthur Fils, il y a sans doute la décep­tion de ne pas avoir pu s’ex­primer plei­ne­ment ce jeudi. Cela fait partie du jeu, de l’équa­tion. Il y a encore beau­coup de chemin à parcourir même si ses attentes étaient sans doutes élevées. C’est toujours un peu frus­trant lors­qu’on n’ar­rive pas à déve­lopper son jeu. Mais ça fait partie des expé­riences à vivre, on passe tous par là, même si on a toujours envie de pouvoir montrer notre meilleur visage, ce qui est dur dans ce magni­fique sport », a déclaré la consul­tante belge.