Consultante pour Eurosport durant toute la quin­zaine de l’Open d’Australie, Justine Henin a notam­ment été inter­rogée sur l’ha­bi­tude très parti­cu­lière d’Adrian Mannarino, qui refuse de connaître l’iden­tité de son adver­saire si ce n’est seule­ment quelques minutes avant le début du match.

Et alors que le Français doit affronter le tenant du titre et numéro 1 mondial, Novak Djokovic, ce dimanche pour une place en quarts de finale, la Belge a souligné à quel point cette manie était extrê­me­ment rare au haut niveau.

« J’ai dû mal à l’ima­giner car cela me paraît telle­ment incon­ce­vable et je pense que ce sera la même chose pour la plupart des joueurs et des joueuses. Il a mani­fes­te­ment trouvé un outil qui l’aide, et il a pu trouver un chemin vers cette confiance qui lui amène ces résul­tats complè­te­ment dingues et inat­tendus. Il a mis des outils en place pour ne pas avoir à cogiter, j’ima­gine que c’est vrai­ment l’ob­jectif. C’est vrai qu’en Grand Chelem, parti­cu­liè­re­ment, quand on a 48 heures, on a quand même à coeur de donner des schémas qui vont corres­pondre au jeu de l’ad­ver­saire, en tout cas c’est ce que je faisais et ce que beau­coup de joueur font. Manifestement, il se foca­lise sur lui, sur son jeu et il trouve un grand confort. C’est atypique, unique mais très intéressant. »