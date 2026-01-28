Lorenzo Musetti menait deux sets à zéro face à Novak Djokovic en quarts de finale de l’Open d’Australie, ce mercredi, lorsqu’il a été contraint d’abandonner en raison d’une blessure aux adducteurs.
Un scénario aussi cruel pour l’Italien que favorable au Serbe, longuement commenté par Justine Henin sur Eurosport. Pour la septuple lauréate en Grand Chelem, Musetti devra tirer les enseignements de ce nouveau coup dur.
« Musetti sentait qu’il avait Djokovic à sa main, que la demi‐finale était à sa portée. On ne peut pas prédire à 100% ce qui se serait passé s’il ne s’était pas blessé sur le début de troisième manche, mais quand même, ça semblait vraiment bien parti pour Musetti. Il n’a jamais semblé aussi fort qu’à cette période, et c’est ça qui est terriblement frustrant pour lui. Ce n’est pas la première fois. On l’avait vu en souffrance l’année dernière à Monte‐Carlo, à Roland‐Garros, au niveau du bas du corps, des cuisses. Il y a déjà eu des blessures en début de saison et c’est pour ça que certains joueurs décident de ne pas faire de tournoi avant l’Open d’Australie, ce qui n’était pas le cas de Musetti. Il va encore prendre de l’expérience sur les choix à faire, il a pris une autre dimension en termes de classement, de victoires. Il avait une énorme possibilité pour lui ce mercredi. Il faudra négocier ces fragilités sur le plan physique pour l’avenir. Il n’est pas encore en train de penser à ça, pour le moment il doit vraiment être au fond du trou. Une demi‐finale était vraiment accessible pour lui. Djokovic a un peu de chance sur ce tournoi. »
Qualifié pour le dernier carré alors qu’il n’a plus remporté le moindre set depuis samedi, en raison du forfait de Jakub Mensik et de l’abandon de Lorenzo Musetti, Novak Djokovic attend désormais Jannik Sinner ou Ben Shelton en demi‐finales, vendredi.
Publié le mercredi 28 janvier 2026 à 10:22