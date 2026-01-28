Lorenzo Musetti menait deux sets à zéro face à Novak Djokovic en quarts de finale de l’Open d’Australie, ce mercredi, lorsqu’il a été contraint d’abandonner en raison d’une bles­sure aux adducteurs.

Un scénario aussi cruel pour l’Italien que favo­rable au Serbe, longue­ment commenté par Justine Henin sur Eurosport. Pour la septuple lauréate en Grand Chelem, Musetti devra tirer les ensei­gne­ments de ce nouveau coup dur.

« Musetti sentait qu’il avait Djokovic à sa main, que la demi‐finale était à sa portée. On ne peut pas prédire à 100% ce qui se serait passé s’il ne s’était pas blessé sur le début de troi­sième manche, mais quand même, ça semblait vrai­ment bien parti pour Musetti. Il n’a jamais semblé aussi fort qu’à cette période, et c’est ça qui est terri­ble­ment frus­trant pour lui. Ce n’est pas la première fois. On l’avait vu en souf­france l’année dernière à Monte‐Carlo, à Roland‐Garros, au niveau du bas du corps, des cuisses. Il y a déjà eu des bles­sures en début de saison et c’est pour ça que certains joueurs décident de ne pas faire de tournoi avant l’Open d’Australie, ce qui n’était pas le cas de Musetti. Il va encore prendre de l’ex­pé­rience sur les choix à faire, il a pris une autre dimen­sion en termes de clas­se­ment, de victoires. Il avait une énorme possi­bi­lité pour lui ce mercredi. Il faudra négo­cier ces fragi­lités sur le plan physique pour l’avenir. Il n’est pas encore en train de penser à ça, pour le moment il doit vrai­ment être au fond du trou. Une demi‐finale était vrai­ment acces­sible pour lui. Djokovic a un peu de chance sur ce tournoi. »

Qualifié pour le dernier carré alors qu’il n’a plus remporté le moindre set depuis samedi, en raison du forfait de Jakub Mensik et de l’abandon de Lorenzo Musetti, Novak Djokovic attend désor­mais Jannik Sinner ou Ben Shelton en demi‐finales, vendredi.