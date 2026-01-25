« C’est diffi­cile à écrire. Après avoir fait tout notre possible pour conti­nuer, je dois me retirer de l’Open d’Australie en raison d’une bles­sure aux abdo­mi­naux qui s’est aggravée au cours des derniers matchs. Après de longues discus­sions avec mon équipe et mes méde­cins, nous avons décidé de ne pas entrer sur le court demain », a annoncé le 17e joueur mondial Jakub Mensik, blessé avant son huitième de finale contre Novak Djokovic à l’Open d’Australie.

Au micro d’Eurosport, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin a réagi à ce forfait, suscep­tible de rebattre les cartes pour Novak Djokovic, direc­te­ment qualifié pour les quarts de finale. Le Serbe pour­rait y retrouver des adver­saires qu’il domine large­ment dans les confron­ta­tions directes : Taylor Fritz (11−0) ou Lorenzo Musetti (9−1).

« C’était une revanche de la finale de Miami l’an dernier. C’était un match que l’on atten­dait. On attend aussi de le voir s’ex­primer en Grand Chelem avec toutes les diffi­cultés notam­ment physiques qui ont été les siennes après sa victoire à Miami. C’est regret­table mais il doit penser à la suite de sa saison. On sait que les abdo­mi­naux ça peut dange­reux et fragile. C’est dommage pour lui et pour le tournoi mais c’est comme ça », a déclaré la consul­tante belge.

Si la route vers le titre s’annonce encore longue et semée d’embûches pour Novak Djokovic, âgé de 38 ans, il ne lui reste plus que trois victoires à décro­cher pour conquérir un 25e titre du Grand Chelem.