« C’est difficile à écrire. Après avoir fait tout notre possible pour continuer, je dois me retirer de l’Open d’Australie en raison d’une blessure aux abdominaux qui s’est aggravée au cours des derniers matchs. Après de longues discussions avec mon équipe et mes médecins, nous avons décidé de ne pas entrer sur le court demain », a annoncé le 17e joueur mondial Jakub Mensik, blessé avant son huitième de finale contre Novak Djokovic à l’Open d’Australie.
Au micro d’Eurosport, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin a réagi à ce forfait, susceptible de rebattre les cartes pour Novak Djokovic, directement qualifié pour les quarts de finale. Le Serbe pourrait y retrouver des adversaires qu’il domine largement dans les confrontations directes : Taylor Fritz (11−0) ou Lorenzo Musetti (9−1).
« C’était une revanche de la finale de Miami l’an dernier. C’était un match que l’on attendait. On attend aussi de le voir s’exprimer en Grand Chelem avec toutes les difficultés notamment physiques qui ont été les siennes après sa victoire à Miami. C’est regrettable mais il doit penser à la suite de sa saison. On sait que les abdominaux ça peut dangereux et fragile. C’est dommage pour lui et pour le tournoi mais c’est comme ça », a déclaré la consultante belge.
Si la route vers le titre s’annonce encore longue et semée d’embûches pour Novak Djokovic, âgé de 38 ans, il ne lui reste plus que trois victoires à décrocher pour conquérir un 25e titre du Grand Chelem.
Publié le dimanche 25 janvier 2026 à 11:19