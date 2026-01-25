AccueilOpen d'AustralieJustine Henin sur le forfait qui peut tout changer pour Djokovic :...
Open d'Australie

Justine Henin sur le forfait qui peut tout changer pour Djokovic : « C’est regret­table et dommage pour le tournoi »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

5

« C’est diffi­cile à écrire. Après avoir fait tout notre possible pour conti­nuer, je dois me retirer de l’Open d’Australie en raison d’une bles­sure aux abdo­mi­naux qui s’est aggravée au cours des derniers matchs. Après de longues discus­sions avec mon équipe et mes méde­cins, nous avons décidé de ne pas entrer sur le court demain », a annoncé le 17e joueur mondial Jakub Mensik, blessé avant son huitième de finale contre Novak Djokovic à l’Open d’Australie.

Au micro d’Eurosport, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin a réagi à ce forfait, suscep­tible de rebattre les cartes pour Novak Djokovic, direc­te­ment qualifié pour les quarts de finale. Le Serbe pour­rait y retrouver des adver­saires qu’il domine large­ment dans les confron­ta­tions directes : Taylor Fritz (11−0) ou Lorenzo Musetti (9−1).

« C’était une revanche de la finale de Miami l’an dernier. C’était un match que l’on atten­dait. On attend aussi de le voir s’ex­primer en Grand Chelem avec toutes les diffi­cultés notam­ment physiques qui ont été les siennes après sa victoire à Miami. C’est regret­table mais il doit penser à la suite de sa saison. On sait que les abdo­mi­naux ça peut dange­reux et fragile. C’est dommage pour lui et pour le tournoi mais c’est comme ça », a déclaré la consul­tante belge. 

Si la route vers le titre s’annonce encore longue et semée d’embûches pour Novak Djokovic, âgé de 38 ans, il ne lui reste plus que trois victoires à décro­cher pour conquérir un 25e titre du Grand Chelem.

Publié le dimanche 25 janvier 2026 à 11:19

Article précédent
Encore un gros forfait, Djokovic en profite pour rejoindre les quarts de finale !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.