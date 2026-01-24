Cinq ans et demi après sa fameuse disqualification à l’US Open, où il avait été disqualifié pour envoyé involontairement une balle dans la gorge d’une juge de ligne, Novak Djokovic a bien failli vivre un scénario similaire, et absolument cauchemardesque, ce samedi lors du troisième tour de l’Open d’Australie.
Alors qu’il menait d’un set et d’un break dans la deuxième manche, face à un adversaire certes diminué mais toujours accrocheur, le Serbe a en effet perdu son sang‐froid. Sur une balle trop longue de Botic Van de Zandschulp, Djokovic a lâché un coup de raquette rageur dans la balle, manquant de peu de toucher un ramasseur de balles.
Aux commentaires du match sur Eurosport, Justine Henin n’a pas caché son étonnement face à ce geste extrêmement dangereux.
« C’est quand même fou après ce qui lui est arrivé à l’US Open. Il en a joué des matchs depuis sa disqualification à l’US Open en 2020 mais il a quand même toujours certainement ça dans un coin de sa tête. Mais en même temps quand vous êtes pris dans le moment les émotions… On sent que ça déborde chez Djokovic. Il essayait de contenir depuis quelques jeux. C’est sorti et il a eu de la chance, beaucoup de chance sur cette scène. On a vu tout de suite l’arbitre le regarder et essayer d’échanger avec lui. C’était impossible, Djokovic n’allait pas le regarder à ce moment‐là. Je ne pas d’ailleurs que Novak lui a répondu au changement de côté. Ce geste est plus violent que celui de l’US Open oui. »
