Comme toujours au micro d’Eurosport, Justine Henin a placé Rafael Nadal parmi les préten­dants au titre à l’Open d’Australie malgré sa forme actuelle car l’homme aux 22 titres du Grand Chelem a prouvé durant toute sa carrière et encore plus ces dernières années qu’il pouvait surprendre tous les observateurs.

« Aujourd’hui, tout le monde se pose beau­coup de ques­tions sur Rafael Nadal, qui continue de trouver des ressources année après année. Rafa a dit qu’il n’était pas en phase de recons­truc­tion et il ne faut pas non plus exagérer, mais il a connu une fin de saison diffi­cile lors­qu’il est devenu papa. L’année dernière, il nous a surpris. Sera‐t‐il capable de le faire à nouveau quand on sait que c’est le Grand Chelem qui a toujours été le plus diffi­cile pour lui ? Il l’a fait l’année dernière ».