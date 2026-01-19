Septuple lauréate en Grand Chelem, Justine Henin a réagi sur Eurosport à la 100e victoire de Novak Djokovic à l’Open d’Australie, ce lundi. Et l’ancienne n°1 mondiale n’a pas caché son admiration face au spectacle offert par le Serbe de 38 ans.
« C’est absolument dingue et on a beau plus ou moins l’aimer, on ne peut qu’être admiratif de ce qu’il propose, du bien qu’il fait encore pour le tennis, ce qu’il donne notamment lors de l’interview sur le court. Les gens sont heureux de le retrouver sur le court sur lequel il a accompli tant de choses. On a une chance incroyable de l’avoir encore à ce niveau‐là. Bien sûr qu’on peut remettre en perspective l’adversité qui était la sienne aujourd’hui mais parvenir à entrer dans un Grand Chelem comme il l’a fait, avec autant de précision, de sérieux et de calme… On l’a déjà vu nettement moins bien lors de ses entrées en lice. Il volait sur le court, il était en jambes, serein, sérieux. Les signaux sont au vert. »
Publié le lundi 19 janvier 2026 à 14:53