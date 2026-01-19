Septuple lauréate en Grand Chelem, Justine Henin a réagi sur Eurosport à la 100e victoire de Novak Djokovic à l’Open d’Australie, ce lundi. Et l’ancienne n°1 mondiale n’a pas caché son admi­ra­tion face au spec­tacle offert par le Serbe de 38 ans.

« C’est abso­lu­ment dingue et on a beau plus ou moins l’aimer, on ne peut qu’être admi­ratif de ce qu’il propose, du bien qu’il fait encore pour le tennis, ce qu’il donne notam­ment lors de l’interview sur le court. Les gens sont heureux de le retrouver sur le court sur lequel il a accompli tant de choses. On a une chance incroyable de l’avoir encore à ce niveau‐là. Bien sûr qu’on peut remettre en pers­pec­tive l’adversité qui était la sienne aujourd’hui mais parvenir à entrer dans un Grand Chelem comme il l’a fait, avec autant de préci­sion, de sérieux et de calme… On l’a déjà vu nette­ment moins bien lors de ses entrées en lice. Il volait sur le court, il était en jambes, serein, sérieux. Les signaux sont au vert. »