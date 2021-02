Novak Djokovic est en finale mais pour une fois, il a lais­sé plu­sieurs sets en route, et a pas­sé un nombre d’heures assez consé­quent sur le court. L’ancien numé­ro 1 mon­dial, Yevgeny Kafelnikov, estime que le Serbe s’est fau­fi­lé en finale sans for­cé­ment jouer à un niveau incroyable, à l’é­chelle Novak…

« Il y a une excel­lente cita­tion de notre bon ami Stefan Edberg qui dit : » Vous ne pou­vez pas vous attendre à jouer sept matchs mer­veilleux pour gagner un titre du Grand Chelem. » Vous allez jouer peut‐être un ou deux grands matchs dans le tour­noi. C’est ce qui se passe avec Novak. Son niveau de jeu moyen est si éle­vé qu’il ne peut pas tom­ber en des­sous d’un cer­tain point ; ce niveau est suf­fi­sant pour battre la plu­part de ses adver­saires et cela le rend dif­fé­rent des autres. Même si Novak n’a pas joué trois ou quatre gros matchs jus­qu’à pré­sent, je suis sûr qu’il sera à son meilleur en finale. C’est un pré­da­teur ; quand il sent quelque chose de gros, il l’at­trape. Il veut être celui qui a le plus de titres du Grand Chelem et plus il se rap­proche du titre, mieux il joue­ra », a expli­qué le double vain­queur en Grand Chelem à Tennis Majors.