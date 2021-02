Cela res­te­ra quoi qu’il arrive la belle his­toire de cet Open d’Australie. Le Russe 114ème mon­dial qua­li­fié qui par­ti­cipe pour la 1er fois à un tour­noi du Grand Chelem sera pré­sent pour les 1⁄ 4 de finale. Il a domi­né en 5 manches Félix Auger‐Alliasime après avoir été mené 2 sets à 0 (3–6, 1–6, 6–3, 6–3, 6–4).

C’est d’au­tant plus curieux que le Canadien avait pris un départ canon (6–3, 6–1) et sem­blait mener lar­ge­ment les débats. Et puis la machine s’est enrayée. Le Russe retrou­vait du rythme, et de la pré­ci­sion. Suffisant pour reve­nir au score et plier la ren­contre face à un Canadien deve­nu d’un coup très fébrile.

Si le Russe a eu du cran et du cou­rage, il existe main­te­nant un syn­drôme Félix quand le money time arrive ou que l’ex­ploit se dessine.