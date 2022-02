Tête de série numéro une du tournoi ATP 250 de Pune qui a lieu cette semaine en Inde, Aslan Karatsev a été inter­rogé en confé­rence de presse d’avant tournoi sur la réac­tion de son compa­triote Daniil Medvedev après sa finale perdue contre Rafael Nadal à l’Open d’Australie.

Pour rappel, le numéro 2 mondial n’a pas tout apprécié le fait que le public austra­lien ne le soutienne pas ou, pire, fasse du bruit entre ses premiers et deuxièmes services.

« Je pense que pour moi, c’est plutôt normal (le soutien des fans à Nadal). Nadal vient de faire son retour et n’a pas joué pendant près de six mois. Il revient d’une bles­sure et la même chose se produit si vous jouez contre Roger (Federer). Donc oui, je sais que cela peut être pertur­bant lorsque les fans essaient de vous distraire pendant que vous servez et tout le reste, mais je pense que tôt ou tard, Daniil s’en rendra compte et passera à autre chose. La même chose s’est produite avec moi (ne pas être soutenu ou être hué par le public), mais tu ne peux pas demander aux fans : ‘allez, soutenez‐moi’, cela n’a pas de sens. »