On savait que l’an­cien gouver­ne­ment austra­lien qui avait prôné la poli­tique du zéro covid‐19 était extré­miste, on en a la preuve récem­ment depuis que la venue possible du Serbe en Australie soit évoqué par les médias.

Pour Karen Andrew, ex‐ministre des affaires étran­gères, cette éven­tua­lité n’est pas envi­sa­geable : « Il n’y aucune raison pour que l’in­ter­dic­tion de Novak Djokovic soit annulée, au contraire, le faire, ce serait une gifle pour la déci­sion qui a été précise »



Comme quoi, tout le monde ne parvient pas à faire la même analyse sur la dange­ro­sité actuelle de cette pandémie. Espérons que le nouveau gouver­ne­ment aura plus de flexi­bi­lité que le précé­dent où le trai­te­ment accordé à Djokovic fut celui d’un possible « criminel ».