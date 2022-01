Alors qu’il devait affronter son compa­triote Novak Djokovic au premier tour de l’Open d’Australie ce lundi, Miomir Kecmanovic n’aura fina­le­ment pas cet honneur après l’ex­pul­sion prononcée du numéro 1 mondial.

Si spor­ti­ve­ment ce n’est vrai­ment pas une mauvaise affaire étant donné qu’il doit main­te­nant affronter l’Italien Salvatore Caruso, 150e mondial, l’ac­tuel 78e a fait part de sa décep­tion pour son ami et idole dans un texte sur son compte Instagram. Un texte dans lequel il évoque la déter­mi­na­tion de ses compa­triotes à faire bonne figure sur le court afin de « venger » et surtout d’ho­norer leur Nole.

« La pilule amère a été prise sans même que le tournoi commence ! Je ne peux même pas imaginer ce que Novak ressent, ce qu’il a traversé ces dix derniers jours… J’étais vrai­ment impa­tient d’avoir l’hon­neur d’ou­vrir le tournoi de cette année avec le premier joueur du monde sur le court central de la Rod Laver Arena. Malheureusement, ce à quoi je pensais depuis ces jours à partir du moment où le tirage au sort a été effectué n’a plus aucun sens. Notre petite équipe serbe ici à Melbourne est indi­gnée et déçue, et je pense que nous devrions faire des efforts supplé­men­taires main­te­nant, et en quelque sorte venger notre meilleur repré­sen­tant, qui ne peut pas être ici. Je crois que tu gagneras le plus de tour­nois du Grand Chelem et que cela ne t’empêchera pas de marquer l’his­toire. nous sommes tous avec toi. »