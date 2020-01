A 21 ans, Sofia Kenin est la surprise de cette quinzaine australienne en se qualifiant pour sa première finale de Grand Chelem grâce à une victoire sur Ashleigh Barty (7-6(6), 7-5).

En conférence de presse, l’Américaine a fait part de son émotion : « Je me suis battue, c’est une immense joueuse. Je voudrais d’abord présenter mes excuses aux fans Australiens. Je sais qu’ils voulaient que ce soit Ashleigh qui gagne et ce n’est pas facile pour eux. J’ai battu la numéro 1 mondiale alors je suis tellement heureuse. C’est un rêve qui devient réalité pour moi. J’en ai toujours rêvé et j’ai cru moi. Après le match, c’était assez émouvant. C’est une qualification pour la finale, quelque chose de totalement différent. C’est surréaliste et j’en suis vraiment reconnaissante. »