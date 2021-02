On nous pro­met­tait de grosses sur­prises pour cette édi­tion de l’Open d’Australie, et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce résul­tat cor­res­pond aux cri­tères. Numéro 4 mon­diale et tenante du titre du Grand Chelem aus­tra­lien, l’Américaine Sofia Kenin a été domi­née 6–2, 6–3 par l’Estonienne Kaia Kanepi (n°65) dès le 2ème tour. Une immense décep­tion pour celle qui était éga­le­ment fina­liste en titre de Roland‐Garros (défaite face à Iga Swiatek), qui a cra­qué en confé­rence de presse d’après‐match en évo­quant la pres­sion liée à son titre.

« Je veux dire, j’ai l’im­pres­sion que tout le monde pas­sait son temps à me deman­der « Le voudrais‐tu ? (défendre son titre, ndlr) Est‐ce que tu te vois y arri­ver et gagner à nou­veau ? » Evidemment, je répon­dais oui. Mais vue, la façon dont je joue, non… », a‑t‐elle répon­du, en larmes.