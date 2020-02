Sofia Kenin remporte l’Open d’Australie (son premier titre du Grand Chelem) à seulement 21 ans et 2 mois. L’Américaine est la deuxième plus jeune joueuse à s’imposer à Melbourne au 21e siècle après Maria Sharapova qui avait triomphé en 2008 à 20 ans et 9 mois.

2. A 21 ans et 2 mois, @SofiaKenin est la deuxième plus jeune joueuse à remporter l'Open d'Australie au XXIème siècle, après le titre de Maria Sharapova (20 ans et 9 mois en 2008). #AusOpen pic.twitter.com/JP0XVkn6EX — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) February 1, 2020