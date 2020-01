Lauréate du tournoi en 2016, Angelique Kerber devrait prendre part à l’édition 2020. Blessée lors de son huitième de finale à Adélaïde, la joueuse allemande s’est montrée rassurante lors du media day : « Je suis contente de pouvoir jouer mardi et avoir une autre journée de récupération. J’ai eu la même blessure fin 2019 et je ne me suis pas encore complètement rétablie. J’ai pleinement confiance en mon équipe de travail et s’ils m’ont dit que j’ai des options pour débuter sans douleur, c’est qu’il y en a. »