Ashleigh Barty dégoûte toutes ses adver­saires dans cet Open d’Australie. Elle n’a passé qu’un peu plus de 6 petites heures sur le court pour se hisser en finale.

« Comment c’est de jouer Ashleigh Barty en ce moment ? », a demandé un jour­na­liste à Madison Keys en confé­rence de presse. L’Américaine n’a appa­rem­ment pas vrai­ment apprécié l’expérience.

« C’est dur. C’est nul (souriant). Je veux dire, elle joue incroya­ble­ment bien. Vous avez un plan de jeu dans votre tête, mais elle exécute tout si bien. Son slice arrive telle­ment plus bas et plus profond que par le passé qu’il est diffi­cile de faire quoi que ce soit là‐dessus. Alors vous essayez de jouer sur son coup droit et elle peut vous ouvrir de ce côté aussi. Je pense qu’elle joue un très, très bon tennis. Elle semble aussi telle­ment enfermée et concen­trée. Je veux dire, j’ai joué contre elle une poignée de fois, et elle n’a jamais été aussi forte. »