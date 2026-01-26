Battu par Jessica Pegula en deux manches (6−3, 6–4), Madison Keys qui avait soulevé le trophée l’an dernier en dominant Aryna Sabalenka presque à la surprise générale vient donc de perdre son titre mais cela ne semble pas vraiment l’affecter. Selon elle, la saison ne fait que commencer et il ne faut surtout pas baisser les bras.
« C’est bien plus agréable de perdre tout en restant champion en titre, car cela signifie qu’on a gagné. Je n’ai pas l’impression que le monde s’écroule après cette défaite. Comme je l’ai dit, il me reste 11 mois de compétition et j’ai encore beaucoup de raisons d’être fier. Je vais donc me concentrer sur de nouvelles stratégies et essayer de les mettre en pratique lors du prochain tournoi. Bien sûr, je suis déçu, mais j’essaie de ne pas laisser chaque victoire ou chaque défaite me bouleverser ; je ne veux pas souffrir ainsi à ce stade de ma carrière »
Pour Pegula l’aventure continue, elle affrontera Anisimova et ne sera pas la favorite tant son adversaire a été impressionnante depuis le début la compétition.
Publié le lundi 26 janvier 2026 à 10:19