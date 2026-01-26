Battu par Jessica Pegula en deux manches (6−3, 6–4), Madison Keys qui avait soulevé le trophée l’an dernier en domi­nant Aryna Sabalenka presque à la surprise géné­rale vient donc de perdre son titre mais cela ne semble pas vrai­ment l’af­fecter. Selon elle, la saison ne fait que commencer et il ne faut surtout pas baisser les bras.

« C’est bien plus agréable de perdre tout en restant cham­pion en titre, car cela signifie qu’on a gagné. Je n’ai pas l’impression que le monde s’écroule après cette défaite. Comme je l’ai dit, il me reste 11 mois de compé­ti­tion et j’ai encore beau­coup de raisons d’être fier. Je vais donc me concen­trer sur de nouvelles stra­té­gies et essayer de les mettre en pratique lors du prochain tournoi. Bien sûr, je suis déçu, mais j’essaie de ne pas laisser chaque victoire ou chaque défaite me boule­verser ; je ne veux pas souf­frir ainsi à ce stade de ma carrière »

Pour Pegula l’aven­ture continue, elle affron­tera Anisimova et ne sera pas la favo­rite tant son adver­saire a été impres­sion­nante depuis le début la compétition.