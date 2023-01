Opposé ce vendredi à Stefanos Tsitsipas pour la deuxième demi‐finale en Grand Chelem de sa carrière après l’US Open en septembre dernier, Karen Khachanov a évoqué en confé­rence de presse la compé­ti­tion souvent béné­fique qui existe avec ses compa­triotes russes sur le circuit prin­cipal (Medvedev, Rublev voire même Karatsev).

« C’est comme une compé­ti­tion entre nous, pour voir qui peut aller le plus loin, pour voir qui est à son meilleur. Nous avons changé au cours des deux dernières années. Daniil était devant nous, mais quand même, Andrey était dans le top 10, jouant les Masters. J’étais dans le top 20, top 15. À un moment donné, j’ai un peu baissé dans le clas­se­ment lorsque j’ai eu des problèmes person­nels, donc c’était une période diffi­cile pour moi. Mais j’ai toujours cru en mes possi­bi­lités et en ce que je devais faire pour donner le meilleur de moi‐même. Je pense donc que ce genre de compé­ti­tion entre nous est une chose posi­tive qui nous aide à être meilleurs. Regardez Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic – je ne veux pas les comparer à nous évidem­ment – ils se sont aussi poussés les uns les autres à être meilleurs. Ils l’ont eux‐mêmes admis à de nombreuses reprises. »