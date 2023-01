Lors de son duel face à Frances Tiafoe, le public austra­lien toujours aussi chaud a dépassé parfois les limites de l’ac­cep­table surtout quand les fans de l’Américain criaient entre les deux balles de service du Russe.

Dans un tie‐break de fou, alors qu’il était mené 6 points à 1, Karen est parvenu à oublier le score et l’am­biance pour boucler la rencontre : 6–3, 6–4, 3–6, 7–6 (9).

Interrogé sur ce fait de jeu, Karen n’a pas manqué de courage en s’ex­pri­mant libre­ment sur cette situa­tion : « Que je ne sois pas encou­ragé, c’est une chose, en revanche que l’on me gêne lorsque je sers entre les deux balles, c’est pas normal mais je fais avec. Au final, je ne peux pas faire autre­ment, je ne peux pas changer les choses. Après, je dois dure la vérité, cela ne me gêne pas plus que cela, j’y suis habitué, j’ai envie de dire. J’ai vécu une période telle­ment terrible avec le Covid que je suis content de jouer avec de l’am­biance même si tous les encou­ra­ge­ments ne sont pas pour moi’