Après sa victoire au 2e tour de l’Open d’Australie, Rafael Nadal a avoué avoir un peu abusé des choco­lats pendant les fêtes. Ce n’est pas un secret, le Majorquin aime les petits plai­sirs de la vie notam­ment alimen­taires. Désormais consul­tante pour Eurosport, Johanna Konta s’est dite impres­sionnée par la capa­cité de Rafa à toujours travailler plus pour se sentir prêt physi­que­ment malgré ses excès.

« Pour moi, ce qui est vrai­ment ressorti de son discours à la fin, c’est qu’il parle de flexi­bi­lité. Quand on regarde Nadal, on pense qu’il est très strict dans sa routine. Mais il a appris tout au long de sa carrière à être flexible avec son corps et à travailler autour de lui. Cela montre vrai­ment ses prouesses, sa nature compé­ti­tive et le fait qu’il soit capable de s’adapter à son corps et aux choses qui se passent en dehors du court », a souligné l’ex‐numéro 4 mondiale.