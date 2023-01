Auteur de l’une des plus belles victoires de sa carrière face à Daniil Medvedev, ce vendredi au troi­sième tour de l’Open d’Australie, Sebastian Korda, de passage en confé­rence de presse, a notam­ment été inter­rogé sur sa proxi­mité avec André Agassi. Ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué d’en­voyer un message de féli­ci­ta­tion à son jeune protégé.

« Oui, André Agassi m’a envoyé un message après le match. Il allait se coucher, c’est vrai. C’est ce qu’il m’a dit. Il est l’une des personnes les plus impor­tantes de ma vie. Nous avons commencé à parler pendant la période du Covid en 2020 et il a fait partie de mon ascen­sion en tant que joueur et en tant que personne. Nous passons beau­coup de temps ensemble. Il est très spécial. »