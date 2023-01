Sebastian Korda est en quart de finale après avoir dominé en 5 manches Hubert Hurkacz (3−6, 6–3, 6–2, 1–6, 3–6 (7)) après un super tie‐break syno­nyme de montagne russe. Après avoir été mené 3 à 1, l’Américain passait devant 7–3 avant de lutter pour clore le tout 10–7.

Ereinté par ce duel physique, l’Américain avait bien du mal à se rendre compte de son exploit lors­qu’il a été inter­viewé par Jim Courier sur le court.

« Le match a été très dur, dans le 4ème set, je n’étais plus dans le coup et je me suis déjà préparé à jouer un 5ème. C’est vrai que là j’ai un peu de mal à tout comprendre mais je pense que quand je serai sous la douche je vais un peu me lâcher » a expliqué Korda qui joeura Khachanov au prochain tour. Le Russe ayant étrillé Nishioka : 6–0, 6–0, 7–6.