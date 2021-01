La joueuse de tennis ukrainienne Marta Kostyuk s’est confiée, à un site web de son pays, sur la quarantaine qu’elle subit actuellement en Australie. Les mesures strictes imposées par le pays la mettent en difficulté :

« Pendant la journée, j’ai généralement des crises d’angoisse. Une fois, je me suis assise au milieu de ma chambre et me suis mise à pleurer parce que je voulais sortir et respirer de l’air frais. J’essaie de m’occuper toute la journée dans ma chambre, mais c’est très compliqué. Ma mère et mon entraîneur sont dans la pièce voisine mais nous n’avons pas de porte pour communiquer, alors que d’autres joueurs en ont. Communiquer par téléphone est difficile car la connexion est très mauvaise à l’hôtel. Nous ne nous envoyons que de simples SMS ».