Bloquée dans sa chambre d’hôtel de Melbourne pour 15 jours après un cas de Covid-19 sur son avion en provenance de Los Angeles, l’Ukrainienne Marta Kostyuk s’est exprimée sur cette situation inédite alors que certains privilégiés sont dans une autre bulle à Adélaïde : « Nous ne pouvons rien faire pour le moment. Les autorités ne vont pas nous laisser sortir. Il serait juste que les autres acteurs soient également dans les mêmes conditions que nous, mais c’est une initiative qui doit venir d’eux. Je suis sûr qu’il y aura plus de tests positifs sur d’autres vols, puis nous verrons ce qui se passe. Dans mon cas, je n’ai pas encore reçu les résultats du test, et beaucoup d’autres filles qui ont voyagé avec moi sont la même situation que moi. »

« Nous avons également besoin de conditions confortables pour faire face à cet isolement strict. Par exemple, la WIFI dans la chambre n’est pas très bonne, certaines filles n’ont même pas de connexion. Être seul, c’est une torture et nous ne pouvons même pas voir nos entraîneurs. De plus, nous avons également besoin d’équipements pour faire de l’exercice et nous entraîner, au moins un vélo. Je n’ai rien demandé de tout ça avant de voyager ici parce que je n’ai jamais pensé que je devrais être enfermé dans ma chambre pendant deux semaines », a déclaré la jeune ukrainienne de 18 ans qui ne s’attendait à vivre pareille aventure.