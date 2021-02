Filip Krajinovic était à un set de l’exploit face à Daniil Medvedev au troi­sième tour de l’Open d’Australie. Mené deux manches à rien, le Serbe est reve­nu dans le match avant de s’effondrer dans le der­nier set 6–0. En confé­rence de presse, le joueur de 28 ans était visi­ble­ment aga­cé lorsqu’un jour­na­liste lui a posé une ques­tion sur Djokovic :

« Vous me posez des ques­tions sur Novak et son match ? Comment faites‐vous le lien entre ces deux matchs ? Vous me deman­dez après la défaite de com­men­ter le match de Novak, qu’est‐ce que cela a à voir avec moi ? Bien sûr, je vais répondre, c’est un bon ami à moi, mais mec, je suis là main­te­nant, j’ai per­du le match en cinq sets et vous me posez des ques­tions sur le match de Novak. Désolé, je ne pense pas à Novak main­te­nant ».