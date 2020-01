Petra Kvitova attendait ce moment depuis un an. Finaliste sortante, la Tchèque retrouve ainsi un quart de finale de Grand Chelem. La huitième mondiale a mis fin au beau parcours de Maria Sakkari (23e) en s’imposant 6-7(4) 6-3, 6-2. Le deuxième set a été marqué par six breaks dont quatre en faveur de Petra Kvitova. Cette dernière attend désormais la gagnante du duel etren Ashleigh Barty et Alison Riske.