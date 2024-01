Toujours forfait et consul­tant pour Eurosport International durant l’Open d’Australie, Nick Kyrgios a pu inter­roger le cham­pion Jannik Sinner et lui faire une demande particulière :

Kyrgios : « Hey Jannik, bien joué, cham­pion du Grand Chelem. Ma ques­tion est de savoir combien je peux te payer pour que tu deviennes mon entraî­neur et que je sois en mesure de gagner un Grand Chelem ».

Sinner : « Question diffi­cile. (…) Ce qui est sûr, c’est que tu manques à tout le monde. Tu es le genre de joueur que l’on ne voit pas souvent. Ton style de jeu, ta façon de te comporter sur le terrain, tu es diffé­rent et nous avons besoin de ce genre de joueurs. J’espère que tu revien­dras. Vous me manquez. J’espère te revoir dès que possible. Et puis tu es un cham­pion du Grand Chelem en puis­sance et je pense que tu le sais, alors continue comme ça ».

Kyrgios : « Merci, c’est génial. Et s’il y a des bois­sons, si vous fêtez quelque chose, invitez‐moi, je pren­drai quelques verres avec vous. »

Reste à savoir quand l’Australien reviendra sur les courts. Pour rappel, il n’a joué qu’un seul match (en juin 2023) depuis octobre 2022 !