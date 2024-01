Absent depuis de longs mois, Nick Kyrgios fait pour­tant beau­coup parler de lui puis­qu’il endosse un costume de consul­tant pour Eurosport pendant l’Open d’Australie. Récemment inter­rogé sur la ques­tion du GOAT, l’Australien a désigné son nouvel ami Novak Djokovic tout en rendant hommage à Roger Federer.

« Le plus grand joueur de tous les temps est sans aucun doute Novak, mais cela ne veut pas dire que c’est celui que j’irais voir jouer en premier. Roger Federer est le plus agréable à regarder. C’est le plus talen­tueux, il donnait l’im­pres­sion de jouer sans effort, c’est le Michael Jordan du tennis. Sans Roger et quel­qu’un à pour­suivre, y aurait‐il eu un Novak, un Nadal ? »