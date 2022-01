Qualifié en double pour les demi‐finales avec son ami Kokkinakis, Nick prend un pied mons­trueux. Il semble aussi que cette édition du tournoi lui a été très utile pour comprendre le rôle qu’il pouvait jouer en tant que sportif de haut‐niveau : « Je sais que tout au long de ces années, je n’ai pas été le meilleur modèle, mais j’ai appris à tout gérer. Maintenant que j’ai 26 ans et que j’ai mûri, j’ai réalisé que beau­coup d’en­fants et de jeunes, notam­ment des personnes en manque de confiance en soi, nous regardent quand nous jouons. Thanasi et moi avons traversé des moments sombres, le tennis a eu du mal à accepter nos person­na­lités, à comprendre qu’il y avait diffé­rentes façons de faire les choses. Il y a Federer et ces gars qui sont des athlètes et des exemples de toute leur géné­ra­tion, mais nous ne pouvons pas tous être comme ça.