Lauréat de son tout premier titre du Grand Chelem en double sur cet Open d’Australie avec son compa­triote Thanasi Kokkinakis, Nick Kyrgios s’est présenté en confé­rence de presse avec un large sourire et le senti­ment d’avoir réalisé quelque chose de très grand dans sa carrière.

« Honnêtement, j’ai gagné de grands titres partout dans le monde, j’ai joué de grands matchs, mais il n’y a rien de mieux. C’est ma plus belle victoire. Et quand je disais que je ne voulais pas vivre ça avec quel­qu’un d’autre, je le pensais vrai­ment. C’était spécial. Je n’ai jamais pensé que nous allions remporter le titre. Peut‐être à partir des quarts, mais pas plus. Et je suis super fier de l’im­pli­ca­tion que j’ai mise dans le tournoi toute la semaine. Je m’en fichais un peu après avoir perdu contre Medvedev, mais faire ça avec « Kokk », c’est déli­rant. Il n’y a rien de mieux. »