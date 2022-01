Nick Kyrgios en parle à chaque confé­rence de presse depuis le début de l’Open d’Australie. Il a une mission : il veut donner un nouvel élan au tennis. Depuis son match passion­nant contre Daniil Medvedev, il continue son « show » en double en compa­gnie de son « pote » Thanasi Kokkinakis, avec qui il vient de se quali­fier pour la finale du tournoi.

L’Australien estime que son travail de diver­tis­se­ment des foules porte déjà ses fruits. : « En fin de compte, je pense que le tennis est un sport, à partir de main­te­nant, qui n’a jamais été autant parlé. Je pense que pour l’Open d’Australie, pour le sport, nous avons besoin de plus d’at­ten­tion, nous avons besoin de plus de télé­spec­ta­teurs. Mon objectif est d’amener les nouveaux fans qui ne suivent peut‐être pas le tennis à regarder le tennis. S’ils regardent un match et que Thanasi et moi jouons un match de double diver­tis­sant, alors qu’ils ne connaissent rien au tennis, s’ils regardent ce match à ce moment‐là, ils le regar­de­ront proba­ble­ment la prochaine fois. C’est ma raison d’être. C’est ce que je veux apporter. Je pense que c’est ainsi que le sport va survivre », a assuré Nick Kyrgios, qui va défier ses compa­triotes pour le titre samedi, Matt Ebden et Max Purcell, dans une ambiance qui s’an­nonce encore une fois bouillante. Ce sera le première finale 100% austra­lienne en double à Melbourne depuis 40 ans.