Si la journée de mercredi nous a réservé de beaux duels et de sacrées surprises comme celle d’Adrian Mannarino face à Hubert Hurkacz, le duel entre Nick Kyrgios et Daniil Medvedev ce jeudi au deuxième tour de l’Open d’Australie promet des étin­celles. Si l’Australien pourra béné­fi­cier d’un soutien total du public, il devra en revanche sortir le grand jeu pour battre le 2e joueur mondial.

« Ce sera une grande expé­rience pour moi. Medvedev est proba­ble­ment le meilleur joueur du monde en ce moment. Je suis très excité. C’est pour­quoi je joue au tennis. Ce genre de match me donne toujours ce petit frisson inté­rieur. J’ai toujours voulu montrer aux gens que je pouvais le faire. Je vais y aller, jouer mon jeu et m’amuser. Daniil fait tout extrê­me­ment bien. Je me suis bien débrouillé contre lui dans le passé (2–0, ndlr). Je sais quel genre de jeu je dois prati­quer pour le battre et je sais qu’il sait comment je vais jouer. Il y aura beau­coup de styles contrastés. »