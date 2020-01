Nick Kyrgios et Roger Federer ont disputé un match exhibition pour récolter des fonds en faveur des victimes des incendies qui ravagent l’Australie. L’événement, organisé sur la Rod Laver Arena de Melbourne, a permis d’obtenir 4 826 014 dollars. Après la rencontre, l’Australien et le Suisse ont répondu aux questions de Tennis Channel. Et le natif de Canberra voit grand pour le Bâlois pour la première levée en Grand Chelem de la saison : « Qu’est-ce que je peux dire ? Honnêtement, il m’a permis de me sentir bien aujourd’hui (lire ce mercredi). Il frappait bien la balle, il m’a battu. Je lui souhaite bonne chance et je suis sûr qu’il sera en finale. Je vais le surveiller (sourire). »

Tennis could not ask for better representatives to come together and support such an important cause, @NickKyrgios and @rogerfederer being two of them.

The total raised is now $4,826,014. 🙌

To contribute →https://t.co/yRrCvOkTFh.#Rally4Relief #Aces4BushfireRelief pic.twitter.com/xIPtNdxLNR

