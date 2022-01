Les numéros uns mondiaux en double, Mate Pavic et Nikola Mektic, paire tête de série numéro une du tournoi, ne s’at­ten­dait pas à quitter le tournoi dès le 2e tour. Mais ils sont tombés sur Nick Kyrgios et son compa­triote Thanasi Kokkinakis, impre­nables dans une Kia Arena en ébul­li­tion.

« Il y a une paire dégueu­lasse qu’il faut battre dans ce tournoi, c’est certain. Nous avons échoué », a lâché en confé­rence Nikola Mektic, qui avait bien du mal à digérer la défaite.

Le staff croate était aussi chaud comme la braise, furieux face à l’at­ti­tude du public et des deux joueurs locaux, au point de vouloir en découdre selon Nick Kyrgios. « Juste pour vous faire savoir qu’a­près le festival d’hier en double, l’en­traî­neur et le prépa­ra­teur physique de mes adver­saires ont menacé de se battre dans le gymnase des joueurs. Le tennis est un sport doux. Tout cela parce que j’ai bougé et les ai tapé avec une balle de tennis », a écrit le showman amusé sur Twitter.

Sur le plateau de la chaîne austra­lienne Channel 9, Sam Groth, désor­mais consul­tant et proche de Kokkinakis, a fait des révé­la­tions supplé­men­taires. « Thanasi m’a envoyé un message au moment où cela se passait et m’a dit que Nick avait été inter­pellé dans les vestiaires par le prépa­ra­teur physique de Pavic. De toute évidence, ils n’étaient très heureux que l’équipe n°1 au monde et les têtes de série n°1 se retrouvent face à Thanasi et Nick. Ils n’ont pas accepté ce que la foule faisait, ce qui se passait avec Nick »

Mate Pavic a résumé le ressenti global de son équipe de manière plus calme. « Évidemment, ils soutiennent les Australiens. Mais ils pour­raient aussi monter un peu de respect pour les adver­saires. »

Le public est plus que jamais bouillant à Melbourne cette année alors que la jauge ne s’élève qu’à 50%. Et ça ne plaît pas à tout le monde.