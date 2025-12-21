Nick Kyrgios s’apprête à donner du fil à retordre à l’organisation de l’Open d’Australie et à son directeur, Craig Tiley.
Le « bad boy » du tennis australien a en effet confirmé son retour à la compétition en acceptant une wild card pour le tournoi ATP 250 de Brisbane, disputé en amont du premier Grand Chelem de la saison.
Ce choix laisse penser que Kyrgios est bel et bien décidé à effectuer un véritable retour sur le circuit en 2026. Toutefois, sa participation à l’Open d’Australie reste incertaine : elle dépendra de l’obtention d’une nouvelle wild card, indispensable pour intégrer le tableau principal.
L’Australien compte désormais sur Craig Tiley pour lui offrir cette invitation. Sans cela, il serait privé de la possibilité de jouer devant son public, en janvier, à Melbourne — un scénario qui ne manquerait pas de faire réagir.
La direction de l’Open d’Australie se retrouve donc face à une décision délicate, qui fera inévitablement parler, quel que soit le verdict.
