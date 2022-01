La confé­rence de presse à ne pas manquer lors du media day à Melbourne, c’était bien celle de Nick Kyrgios.

L’Australien n’avait, comme d’ha­bi­tude, pas sa langue dans sa poche au moment d’évo­quer l’af­faire Djokovic. Il avait déjà défendu le numéro 1 mondial il y a quelques jours, avec qui il n’a pour­tant jamais entre­tenu de très bonnes rela­tions par le passé. Il a réci­divé ce samedi avec des propos forts, dans lesquels il a notam­ment inter­pellé les grands noms du circuit.

« Hawke (ministre austra­lien de l’Immigration) dit qu’il est une menace pour nos fron­tières, on le traite comme une arme de destruc­tion massive. Non, il est là pour jouer au tennis ! J’ai envie qu’il gagne l’Open d’Australie. J’ai envie de me balader dans Melbourne Park avec mon t‑shirt ‘Idemo’ (…) Sur le plan humain, il a besoin du soutien des autres joueurs. Tsitsipas, je comprends que tu aies ton point de vue sur la vacci­na­tion. Murray, on peut toujours compter sur lui pour dire la bonne chose, Nadal peu importe…Mais bro, où est ton soutien pour le gars ? », a lâché Nick Kyrgios, qui a confié avoir reçu un message de remer­cie­ment de la part de Novak Djokovic sur Instagram.