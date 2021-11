Dans le fameux podcast « No Boundaries », Nick ne dit pas que des grosses conneries.

Il prend même le défense des joueurs non vaccinés et donc de Novak Djokovic : « Ce sont des athlètes mondia­le­ment connus que des millions de personnes admirent. Je pense juste qu’il n’est pas juste et moral de forcer quel­qu’un à se faire vacciner » a expliqué l’Australien.

Cette prise de posi­tion est d’au­tant plus éton­nante que Nick a toujours été un « pro‐vaccin », ce qu’il ne nie pas puis­qu’il a été l’un des premiers à prendre ses deux doses.

Sur le « même » sujet, Nick va encore plus loin en expli­quant qu’il lui semble outran­cier d’avoir l’am­bi­tion d’or­ga­niser en 2022 l’Open d’Australie : « Après le lock down inter­mi­nable vécu par les habi­tants de Melbourne, je pense qu’il ne faudrait pas que l’édi­tion de l’Open d’Australie puisse avoir lieu » a déclaré la star austra­lienne dont on ne sait pas vrai­ment quand on le verra à nouveau sur un court de tennis.