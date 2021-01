À quelques jours du début de l’Open d’Australie, Nick Kyrgios se pré­pare à jouer son pre­mier match de l’année face au Français Alexandre Muller en début de semaine pro­chaine lors du Murray River Open. Connu pour ses décla­ra­tions sans filtre, l’Australien confie à Australian Associated Press qu’il a eu du mal à se remettre à l’entraînement :

« Pour être hon­nête, peu de per­sonne me manque sur le cir­cuit, à part tous les Australiens et quelques bons amis. Je n’ai pas tou­ché une raquette de ten­nis pen­dant les quatre ou cinq pre­miers mois de confi­ne­ment. Je vou­lais en fait m’éloigner com­plè­te­ment des ter­rains, et cela a été dif­fi­cile de reve­nir, je ne vais pas men­tir. Mais d’un autre côté, je suis exci­té. J’ai joué un set avec Jordan Thompson aujourd’­hui et c’é­tait amu­sant d’être là-bas.Tout le monde a fait un tra­vail incroyable pour y arri­ver et j’ai l’im­pres­sion que nous gar­dons les choses en sécu­ri­té, donc je suis ravi de voir aller jouer et j’es­père avoir de bons résultats. »