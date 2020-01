Ce lundi 27 janvier 2020, la planète sport est en deuil après le terrible décès de la légende du basket Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère alors qu’il était accompagné de huit autres personnes dont une de ses filles. En grand fan de NBA, Nick Kyrgios a abordé un maillot de la franchise des Los Angeles Lakers floqué du numéro 8 lors de l’échauffement, l’un des deux numéros mythiques de l’Américain avec le plus célèbre n°24. Suite à son match perdu face à Rafael Nadal en huitièmes de finale, l’Australien est revenu sur cette tragique disparition.

« Cela m’a motivé«

« Je n’ai jamais rencontré Kobe Bryant. Mais je le suivais depuis très longtemps. Et quand j’ai vu les nouvelles, c’était très lourd. Toute la journée était compliquée. C’était dur. Des nouvelles terribles. Cela m’a motivé. Quand j’étais breaké dans le quatrième, j’ai pensé à Kobe, ca m’a aidé à me battre davantage. Mais Rafa était très fort ce soir, il a très bien joué. C’était l’un des matchs que je voulais le plus gagner mais c’était cool. »