Préparez les pop‐corn !

Nick Kyrgios va défier jeudi, au 2e tour de l’Open d’Australie, Daniil Medvedev, sur la Rod Laver Arena. Tous les fans de tennis avaient coché ce poten­tiel choc lors du tirage au sort. Sur le papier, l’af­fiche est splen­dide, alléchante.

Encore plus depuis que Nick Kyrgios a livré ce mardi une excel­lente pres­ta­tion contre Liam Broady (6–4, 6–4, 6–3, en 1h55 de jeu), alors qu’il n’avait plus joué depuis quatre mois.

Il a comme d’ha­bi­tude régalé le public avec des gestes aussi impro­bables qu’ex­tra­or­di­naires, comme ce « service tweener » abso­lu­ment inédit au bout de cinq minutes de jeu.

Il suffit de se rappeler du match mons­trueux entre Nick Kyrgios et Dominic Thiem l’année dernière au même endroit pour comprendre que la rencontre de jeudi a de grandes chances de devenir complè­te­ment dingue. Encore plus lorsque l’on connaît le tempé­ra­ment de feu des deux joueurs. Et dire que l’am­biance était déjà élec­trique pour l’en­trée en lice de l’Australien.

A noter que Kyrgios mène 2–0 aux confron­ta­tions contre Daniil Medvedev. Les deux rencontres datent de 2019. Les dyna­miques ne sont plus les mêmes, a d’ailleurs constaté le Russe en confé­rence de presse. Le choc est lancé.